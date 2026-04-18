Crisis en el matrimonio Nodal-Aguilar: Rumores de separación tras polémica por el video ‘Un vals’

Gritos, reclamos y la intervención de Pepe Aguilar habrían fracturado la relación…

El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesa su momento más crítico, con fuertes versiones que aseguran que la pareja se encuentra actualmente separada.

Y el detonante de la ruptura habría sido el estreno del video oficial del tema «Un vals», una producción que, lejos de ser un gesto romántico, desató la furia de Ángela y su familia.

Según reportes del periodista Jorge Carbajal, la joven cantante se sintió humillada públicamente debido a las comparaciones en redes sociales entre la modelo del clip y la expareja de Nodal, Cazzu, lo que convirtió a la intérprete en blanco de burlas.

La tensión escaló hasta involucrar a Pepe Aguilar, quien presuntamente confrontó a Nodal con gritos y reclamos por exponer la imagen de su hija de manera negativa. Se detalla que las discusiones fueron de tal magnitud que Nodal habría sido corrido de la casa que compartían, versión respaldada por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Mientras Ángela optó por el distanciamiento total, se rumora que Nodal mantiene una postura pasiva, esperando que sea ella quien tome la decisión final sobre el divorcio para evitar el costo mediático de dar el primer paso.

A este escenario se suma la reciente postergación de su boda religiosa, que el cantante atribuyó a la inseguridad en México, pero que hoy cobra un matiz distinto ante la evidente fractura sentimental. Aunque no existe un comunicado oficial, el entorno cercano de los artistas sugiere que la convivencia es nula y que el vínculo podría estar dañado de forma definitiva.