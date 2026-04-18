Camila Fernández , hija de ‘El Potrillo’ fue hospitalizada de emergencia

Lo que comenzó como una reunión social entre colegas terminó en una intervención quirúrgica de urgencia para Camila Fernández. La intérprete de regional mexicano sorprendió a sus seguidores al compartir que, tras una convivencia con el dúo Río Roma, comenzó a experimentar un dolor abdominal agudo que la llevó directamente a la sala de urgencias, donde fue diagnosticada con apendicitis.

Fiel a su estilo cercano, la cantante tomó la situación con humor en sus redes sociales, bromeando sobre lo inesperado del padecimiento. Sin embargo, la gravedad del diagnóstico requirió una cirugía inmediata para evitar complicaciones mayores. Su madre, América Guinart, confirmó el éxito del procedimiento a través de una fotografía donde se le ve cuidando a la artista durante su proceso de convalecencia en el hospital.

Pese al susto, la operación fue reportada como exitosa y Camila ya se encuentra en recuperación. Este contratiempo de salud ocurre en un momento clave de su carrera, mientras destaca por su participación en el programa televisivo “Juego de Voces”, donde compite junto a su hermano Alex Fernández.

Por ahora, la prioridad de la familia es el reposo total de la cantante para asegurar su pronto regreso a los escenarios.