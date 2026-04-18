Christina Applegate, hospitalizada en Los Ángeles tras su valiente lucha contra la esclerosis múltiple

Christina Applegate ha sido ingresada en un centro médico de Los Ángeles, según reportes recientes que han encendido las alarmas sobre su estado de salud. Aunque las causas exactas de su hospitalización no han sido confirmadas de forma oficial, el suceso ocurre en el marco de su batalla pública contra la esclerosis múltiple (EM), enfermedad con la que convive desde 2021 y que ha deteriorado notablemente su movilidad y calidad de vida.

Ante las consultas de la prensa, su representante ha evitado entrar en detalles técnicos, limitándose a recordar que la estrella de Married… with Children siempre ha sido transparente sobre su «larga historia de complicaciones médicas».

Esta franqueza se refleja en sus recientes memorias, You With the Sad Eyes, y en su podcast MeSsy, donde Applegate ha confesado haber sido hospitalizada cerca de 30 veces en los últimos años debido a crisis de dolor crónico, infecciones y debilidad extrema.

Apenas semanas antes de este ingreso, la actriz conmovió a la audiencia en una entrevista para la radio pública estadounidense (NPR), donde admitió con crudeza que el avance de la enfermedad la obliga a permanecer en cama la mayor parte del tiempo.

Entre lágrimas, expresó que su mayor temor no es su propio desenlace —para el cual ya ha tomado previsiones legales y personales—, sino el impacto emocional que su estado de salud genera en su hija Sadie, de 15 años.