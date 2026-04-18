Selena Gomez y Benny Blanco: La verdad detrás del rumor viral de su separación

Las redes sociales se inundaron recientemente de especulaciones sobre una presunta ruptura entre Selena Gomez y Benny Blanco, generando una alarma masiva entre sus seguidores. El origen del caos fue una supuesta historia de Instagram atribuida a la cantante, donde se leía un mensaje afirmando estar «soltera y enfocada en sí misma».

Sin embargo, tras una revisión detallada, se ha confirmado que dicha imagen es una fabricación digital y que la artista nunca publicó tal declaración en sus canales oficiales.

A pesar de la falta de pruebas, la narrativa escaló rápidamente en plataformas como X, donde usuarios comenzaron a difundir teorías sin fundamento sobre infidelidades y abandonos de hogar.

Estas versiones se han topado con la realidad de los hechos: la pareja, que consolidó su unión con un compromiso en 2024 y su posterior matrimonio en 2025, no ha emitido ninguna señal de crisis. Por el contrario, sus apariciones públicas más recientes los muestran tan cercanos y sólidos como siempre.

No es la primera vez que Gomez y Blanco enfrentan el escrutinio malintencionado de internet; desde el inicio de su relación, han sido blanco constante de rumores que, con el tiempo, caen por su propio peso ante la estabilidad que la pareja ha demostrado en su vida privada.