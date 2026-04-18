Meghan Markle agita Australia con su regreso a la televisión como ‘realeza’

La participación de la Duquesa de Sussex en MasterChef desata críticas por el uso de sus títulos…

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha generado una intensa controversia tras su sorpresiva aparición en la decimoctava temporada de MasterChef Australia, donde fue presentada bajo una distinción real que ha reavivado el debate sobre su estatus oficial.

Durante una pausa en su gira por el país junto al príncipe Harry, la ex actriz de 44 años se integró al famoso concurso culinario, siendo introducida por la producción como «miembro de la realeza», un título que choca con la renuncia de la pareja a sus funciones institucionales en 2020 y al uso del tratamiento de Su Alteza Real.

El proyecto, que se prevé salga al aire durante el verano de 2026, sitúa a Markle en un terreno profesional que domina ampliamente, tras haber liderado espacios gastronómicos en Netflix y lanzado su propia línea de productos de estilo de vida.

En el avance compartido por la cadena, se observa a la duquesa haciendo una entrada triunfal en el set de grabación, recibida entre aplausos por los jueces Jean-Christophe Novelli, Poh Ling Yeow y Sofia Levin, mientras los participantes reaccionan con asombro ante la identidad de la invitada especial.

Esta incursión televisiva obligó a Markle a ausentarse brevemente de la agenda oficial de la pareja en Australia, que incluía compromisos en Canberra y visitas a centros de salud infantil. Mientras sus seguidores celebran este regreso a la pantalla como un momento de «círculo completo» en su trayectoria, los sectores más críticos cuestionan el uso promocional de su título nobiliario en un contexto comercial y de entretenimiento, especialmente al tratarse de la primera visita de los Sussex a territorio australiano en ocho años.