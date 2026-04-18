Natalie Portman anuncia su tercer embarazo: ‘Un milagro que atesoro’

Natalie Portman ha sorprendido al mundo al confirmar que se prepara para ser madre por tercera ocasión. La ganadora del Óscar, que ya comparte a Aleph, 14, y Amalia, nueve, con su exesposo Benjamin Millepied, anunció que espera su primer bebé con su actual pareja, Tanguy Destable.

En una íntima entrevista para Harper’s Bazaar, la actriz describió este proceso como un «privilegio y un milagro», mostrando una faceta profundamente reflexiva sobre la maternidad después de los 40 años.

Hija de un especialista en fertilidad, Portman confesó ser muy consciente de las dificultades que enfrentan muchas mujeres para concebir, por lo que manifestó un respeto absoluto hacia quienes atraviesan procesos complicados.

A diferencia de sus experiencias previas, la protagonista de Black Swan asegura que este embarazo se siente distinto; la madurez le ha otorgado una calma y un autoconocimiento que le permiten elegir mejor su entorno y la energía que la rodea, disfrutando cada día con la sospecha de que esta podría ser su última vez gestando.

Actualmente radicada en París, ciudad donde reside de forma intermitente, la actriz disfruta de la primavera europea entre paseos por parques y visitas a museos. Con una actitud relajada, Portman admitió que ha dejado de lado los libros de maternidad y la presión de las redes sociales, confiando en la experiencia adquirida con sus hijos mayores.

Bajo la normativa médica francesa, que considera el término completo a las 41 semanas, Natalie bromeó sobre su «semana extra» de embarazo mientras se prepara para abrazar los errores y aciertos de esta nueva aventura familiar.