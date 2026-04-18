Arresto de D4vd: Finalmente el cantante es vinculado con la muerte de Celeste Rivas

El mundo del espectáculo y la opinión pública de Los Ángeles se encuentran conmocionados tras el arresto del cantante D4vd, de 21 años, en relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de apenas 14 años.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que el cuerpo de la menor fue hallado el pasado mes de septiembre en el maletero de un vehículo Tesla incautado, el cual está legalmente registrado a nombre del artista, conocido por temas virales como «Romantic Homicide».

La detención, efectuada el jueves 16 de abril, se produce tras meses de investigaciones que incluyeron la intervención de un gran jurado.

Según los reportes policiales, el vehículo había sido abandonado en la zona de Hollywood Hills y permaneció en un depósito durante semanas antes de que el personal del lugar alertara sobre un fuerte olor.

Las autoridades sospechan que el cuerpo de Rivas permaneció oculto en el automóvil durante un tiempo prolongado antes de ser descubierto, un día después de lo que habría sido su cumpleaños número 15.

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte se mantiene bajo reserva debido a que la autopsia forma parte de una investigación activa por homicidio.

Aunque no se ha confirmado un vínculo directo entre el intérprete y la víctima, los detectives indagan coincidencias físicas, como un tatuaje similar en ambos, y han ejecutado órdenes de registro en propiedades vinculadas al caso. D4vd permanece bajo custodia sin derecho a fianza, a la espera de que la fiscalía del condado de Los Ángeles determine este lunes los cargos formales que enfrentará en lo que se perfila como uno de los casos criminales más mediáticos de la industria musical reciente.