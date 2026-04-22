El Cupido Inesperado detrás de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Lo que comenzó como un susurro en las carpas VIP de Coachella 2026 ha terminado por confirmarse como la pareja del año. Según revelan informes recientes de Daily Mail, la supermodelo Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi no solo están viviendo un idilio veraniego, sino que mantienen una relación sólida desde el pasado mes de febrero.

La chispa, que se hizo pública tras filtrarse encuentros cercanos en la exclusiva after-party de Justin Bieber, no fue producto del azar, sino de una maniobra estratégica orquestada por la menor del clan Kardashian-Jenner: Kylie.

Una Temporada de Premios, Dos Parejas y un Plan

La génesis de este romance se sitúa en los pasillos de la pasada temporada de premios. Mientras Kylie Jenner acompañaba a su pareja, Timothée Chalamet (nominado por Marty Supreme), el destino la cruzó frecuentemente con Elordi, quien competía en las mismas categorías por su aclamado papel en Frankenstein.

«A Kylie le gustó su energía y pensó que sería el encaje perfecto para su hermana. Básicamente le dio el empujón final diciéndole: ‘¡Chica, sal con él ya!'», asegura una fuente cercana a la familia.

Aunque Kendall y el protagonista de Euphoria se conocían desde hace años, el actor parecía estar confinado en la eterna «friendzone». Fue la persistencia de Kylie —descrita por allegados como la «líder dominante» del grupo— la que logró romper esa barrera, motivada en gran parte por el deseo de organizar citas dobles con Chalamet.

Química en la Intimidad de Los Ángeles

A diferencia de otros romances de alto perfil, la pareja habría blindado su inicio refugiándose en la residencia de Jenner en Los Ángeles. Allí, lejos de los objetivos de los paparazzi, los cuatro (incluyendo a Kylie y Timothée) estrecharon lazos. Según las fuentes, la conexión entre Kendall y Jacob fue inmediata: «Hubo química instantánea».

El Historial de dos Iconos de la Generación Z

Este nuevo capítulo amoroso llega tras periodos de soltería para ambos:

Kendall Jenner (30): Tras su mediático y turbulento romance intermitente con Bad Bunny (2023-2024) y su larga relación con el NBA Devin Booker, la modelo parece haber buscado un perfil más cinematográfico.

Tras su mediático y turbulento romance intermitente con (2023-2024) y su larga relación con el NBA Devin Booker, la modelo parece haber buscado un perfil más cinematográfico. Jacob Elordi (28): El australiano cierra un ciclo de cuatro años de idas y venidas con la influencer Olivia Jade Giannulli, sumando a Jenner a una lista de conquistas que incluye a Kaia Gerber y Joey King.

Hasta el momento, los representantes de ambas estrellas han optado por el silencio, una táctica habitual en el manual de las Jenner cuando un romance está en su fase de consolidación. Sin embargo, tras los apasionados encuentros reportados en Coachella, queda claro que la pareja ya no tiene interés en esconderse.