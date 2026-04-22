Jorge D’Alessio desmiente rumores sobre su sexualidad y revela la verdad de su ruptura

El hermetismo que rodeaba al matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente ha llegado a su fin con una confesión tan directa como inesperada. En un reciente encuentro con la prensa el líder de Matute decidió frenar la ola de especulaciones y asumir la responsabilidad absoluta del colapso de su relación admitiendo que él es el único culpable de la separación que hoy enfrentan.

D’Alessio aprovechó el espacio frente a las cámaras del programa Sale el Sol para desmentir categóricamente los rumores que ponían en duda su orientación sexual calificando esas versiones como mentiras fabricadas por clics.

Sin embargo el tono cambió al hablar de su vida familiar donde reconoció que el amor se ha desgastado hasta un punto de ruptura inevitable. Aunque la pareja sigue casada legalmente el músico dejó claro que la distancia es un hecho y que prefiere cargar con el peso del fracaso amoroso antes de permitir que la polémica dañe a sus hijos.

La crisis ha generado un eco de silencio en el entorno familiar especialmente por parte de su cuñada Anahí quien ha evitado cualquier declaración para proteger la privacidad de su hermana.

A pesar de los intentos previos por salvar el matrimonio mediante ayuda profesional el futuro de la pareja parece pender de un hilo mientras Jorge D’Alessio se aleja de los reflectores con una declaración de culpa que deja más preguntas que respuestas sobre el evento específico que detonó el fin de su historia.