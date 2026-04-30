Imelda Tuñón asume responsabilidad tras filtrar polémico audio contra José Manuel Figueroa

La actriz reconoció públicamente que fue un error personal…

Tras la difusión de un audio donde señalaba a José Manuel Figueroa por presunto abuso hacia el fallecido Julián Figueroa, la actriz Imelda Tuñón rompió el silencio. Durante un encuentro con la prensa, calificó el incidente como un «error personal» derivado de una explosión emocional.

Puntos clave de la controversia