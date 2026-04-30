Imelda Tuñón asume responsabilidad tras filtrar polémico audio contra José Manuel Figueroa
La actriz reconoció públicamente que fue un error personal…
Tras la difusión de un audio donde señalaba a José Manuel Figueroa por presunto abuso hacia el fallecido Julián Figueroa, la actriz Imelda Tuñón rompió el silencio. Durante un encuentro con la prensa, calificó el incidente como un «error personal» derivado de una explosión emocional.
Puntos clave de la controversia
- El origen: Tuñón aclaró que las declaraciones formaban parte de una conversación privada que fue filtrada sin su consentimiento tras compartirla con una persona de confianza.
- La postura de Imelda: Admitió que no buscaba perjudicar al cantante ni generar polémica, reconociendo que debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos: «No podemos culpar a otros por nuestras acciones».
- La respuesta legal: José Manuel Figueroa mantiene una demanda por violencia familiar y mediática. El cantante asegura que llegará hasta las últimas consecuencias, acusando a Tuñón de evadir las notificaciones judiciales.