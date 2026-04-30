Alexis Ayala y Cinthia Aparicio: El fin de una historia que desafió prejuicios

La confirmación de su divorcio ha dado mucho de qué hablar…

Tras tres años de relación y una mediática boda en la Basílica de Guadalupe, Alexis Ayala confirmó su separación definitiva de Cinthia Aparicio. El actor de 60 años reveló que fue la actriz, 28 años menor que él, quien tomó la decisión de emprender un camino independiente.

Ayala explicó que, tras un periodo de reflexión, Cinthia decidió terminar la unión.

«Ella ya no me ve volando a su lado y está bien», declaró el actor, haciendo alusión al crecimiento profesional y personal de su ahora exesposa.

Aunque hace un mes ambos justificaban su falta de apariciones públicas por agendas de trabajo apretadas, los rumores de crisis terminaron por confirmarse como una realidad legal.

El histrión se mostró sumamente respetuoso, calificando su historia como el gran amor de su vida y asegurando que, pese al divorcio, Aparicio seguirá siendo una figura fundamental en su horizonte.