Dua Lipa está demandando a Samsung por 15 millones de dólares

Lo que para muchos consumidores era simplemente una atractiva caja de cartón en los pasillos de las grandes superficies, se ha convertido en el centro de un terremoto legal en California. La superestrella Dua Lipa ha interpuesto una demanda formal contra Samsung Electronics, exigiendo una indemnización mínima de 15 millones de dólares. El motivo: el uso presuntamente no autorizado de su imagen para promocionar y vender televisores en todo Estados Unidos y mercados internacionales.

El conflicto emana de una fotografía específica titulada «Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024». Según la denuncia presentada ante el Tribunal del Distrito Central de California, Samsung habría integrado esta imagen en el embalaje de sus modelos Crystal UHD, creando la falsa impresión de que la cantante de Levitating mantenía un acuerdo comercial o de patrocinio con la marca.

Para la artista, quien protege con celo su identidad de marca —asociada a firmas de lujo como Porsche, Versace o Yves Saint Laurent—, ver su rostro en una caja de televisión sin su consentimiento no es solo un error administrativo, sino un atropello a su propiedad intelectual.

El equipo legal de la cantante asegura que el descubrimiento del uso de la imagen se produjo en junio de 2025. A pesar de los múltiples requerimientos de cese y desistimiento enviados por sus representantes, la empresa coreana habría ignorado las advertencias, manteniendo los productos en circulación. En el documento judicial, los abogados de la artista describen la respuesta de la tecnológica como «desdeñosa y cruel», acusando a la compañía de capitalizar el prestigio de Lipa para «engañar» al consumidor y aumentar las ventas sin pagar un solo dólar por los derechos de imagen.

Por su parte, Samsung ha intentado mitigar el impacto de la demanda alegando una falta de intención dolosa. En un comunicado reciente, la empresa explicó que la fotografía fue facilitada por un socio de contenidos externo para su servicio de streaming Samsung TV Plus, bajo la garantía de que todos los derechos estaban en regla. La tecnológica defiende que actuó de buena fe basándose en dichas aseguraraciones, aunque se ha mostrado abierta a buscar una resolución constructiva para evitar un juicio que podría empañar su reputación en el sector del entretenimiento.

Mientras el caso avanza hacia una posible sentencia, la demanda incluye pruebas tan curiosas como reveladoras: capturas de pantalla de redes sociales donde los fans admitían haber comprado el televisor «solo porque Dua Lipa aparecía en la caja».