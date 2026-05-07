Euforia total: Claudia Sheinbaum recibe a BTS en el Palacio Nacional

La Presidenta de México los presentó desde el balcón…

En un evento sin precedentes, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a la banda surcoreana BTS en el balcón de Palacio Nacional, desatando la euforia de cerca de más de 50,000 seguidores congregados desde temprano, haciendo posible un momento inolvidable para el Army mexicano.

Momentos clave del encuentro

RM, el líder de la banda, agradeció el apoyo masivo y expresó su emoción por el concierto programado para el día siguiente.

«Hola México. We are BTS (Somos BTS). Muchas gracias por venir a vernos. No podemos esperar al concierto de mañana. Te amo, te quiero, muchas gracias”.

Luego V tomó el micrófono y dijo: «No hablo español muy bien, voy a intentarlo, extrañamos muchísimo a México, la energía aquí es increíble. Muchas gracias por venir a vernos tanto. Nos vemos la próxima vez. Adiós”.

La presidenta dijo: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”. A lo que la multitud respondió con el ya clásico grito: “BTS, hermano, ya eres mexicano”.

Tras unos minutos de interacción y saludos, el grupo se retiró del recinto, dejando una huella imborrable en el corazón del centro histórico.

Los conciertos de BTS en México son el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) de la Ciudad de México, como parte de su BTS World Tour ‘Arirang’.