Yolanda Andrade padece neuralgia del trigémino, una de las enfermedades más dolorosas

La conductora mexicana Yolanda Andrade ha compartido el segundo padecimiento incurable al que se enfrenta, sumándose a su diagnóstico previo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). A través de sus redes sociales, la presentadora de Montse & Joe reveló que padece neuralgia del trigémino, un trastorno nervioso catalogado médicamente como uno de los dolores más intensos del mundo.

«Tengo dos diagnósticos y ninguno tiene cura. Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios», había adelantado la conductora meses atrás antes de revelar su afección actual.

El doble frente médico de Yolanda Andrade

La presentadora batalla actualmente contra dos condiciones de alta complejidad:

Neuralgia del trigémino: Un trastorno del nervio que conecta el rostro con el cerebro. Provoca episodios de dolor punzante y agudo, similares a descargas eléctricas en la cara, detonados por acciones cotidianas como hablar, comer o cepillarse los dientes.

Un trastorno del nervio que conecta el rostro con el cerebro. Provoca episodios de dolor punzante y agudo, similares a descargas eléctricas en la cara, detonados por acciones cotidianas como hablar, comer o cepillarse los dientes. Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): Una enfermedad degenerativa que destruye progresivamente las neuronas motoras, debilitando los músculos y afectando funciones voluntarias como caminar, hablar, comer y, en etapas avanzadas, respirar.

A pesar de la gravedad de ambas condiciones, que suelen controlarse mediante fármacos o cirugías paliativas, Andrade mantiene una postura de fe frente a su salud, apoyada por sus seguidores y su compañera Montserrat Oliver.