Alex Bisogno amenaza con exponer a Pati Chapoy: ‘Siniestra y mercenaria’

La guerra entre Alex Bisogno y Pati Chapoy ha alcanzado un punto sin retorno. Tras las recientes declaraciones de la titular de Ventaneando, quien acusó a Alex de «saquear» el departamento de su fallecido hermano, Daniel Bisogno, el presentador rompió el silencio con una respuesta demoledora en el programa Chismorreo.

Chapoy afirmó que Alex robó desde ropa hasta botellas de alcohol y una cafetera del inmueble de Daniel. Alex niega todo, calificándolo de calumnias impulsadas por su excuñada, Cristina Riva Palacio.

Bisogno describió a Pati como una persona «oscura, siniestra y narcisista», asegurando que su ética periodística está en decadencia y que solo busca rating a costa del dolor ajeno.

La amenaza

El hermano del fallecido Daniel advirtió que tiene información delicada sobre la familia de la periodista y sus manejos laborales.

«Si quiere que siga hablando, la que va a perder es usted», sentenció, mencionando incluso el polémico caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi.

«Ya que tanto le gusta hablar de las familias podemos hablar de la suya, le garantizo que hay mucho más que contar que de la mía y ahí sí encontraremos traiciones, nepotismo, mantenidos y hasta algunos hermanos abusivos; no me haga platicarlo».

El «Karma» y la denuncia

Alex aclaró que existe una denuncia en curso por una extorsión ocurrida semanas antes de la muerte de Daniel, desmintiendo así los señalamientos de robo. Finalmente, dejó el futuro de esta disputa en manos de Chapoy: «Usted dice, ¿le seguimos o le paramos?».