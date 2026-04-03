Maribel Guardia desiste de recurso legal en la batalla por la custodia de su nieto

Un documento filtrado ha sacudido el complejo proceso legal que enfrenta Maribel Guardia por la guarda y custodia de su nieto, José Julián. Según reveló el programa De Primera Mano, la actriz y cantante —registrada legalmente como Maribel Fernández García— ha presentado un desistimiento formal respecto a un recurso de queja y apelación que mantenía interpuesto ante las autoridades.

La periodista Addis Tuñón aclaró que este movimiento no significa que Maribel haya abandonado la lucha por el menor, sino que se trata de un ajuste táctico dentro del tablero jurídico.

En el texto del documento se lee: «Vengo a desistirme de la apelación y quejas interpuestas por así convenir a mis intereses», una frase que los expertos interpretan como una reconfiguración de su defensa para concentrar esfuerzos en otros aspectos de la demanda familiar que aún permanecen vigentes.

Aunque este paso legal ha encendido las especulaciones sobre una posible tregua o un cambio radical de postura, Maribel Guardia no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

Por ahora, el desistimiento marca un punto de inflexión en un caso que mantiene el interés de la opinión pública, sugiriendo que la estrategia de la artista busca una vía más efectiva o conciliadora en este doloroso capítulo familiar.