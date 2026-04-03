Alejandro Sanz confirma su romance con Stephanie Cayo con una reveladora videollamada

El cantante está de nueva cuenta enamorado…

Mientras el foco mediático se centraba en otras parejas del momento, Alejandro Sanz ha decidido romper el hermetismo y oficializar su relación con la actriz y modelo peruana Stephanie Cayo.

Tras semanas de especulaciones y unas fotografías captadas en Ecuador donde se les veía compartiendo un beso, el intérprete de 57 años dio el paso definitivo en sus redes sociales para validar lo que ya era un secreto a voces.

Durante sus vacaciones de Semana Santa en compañía de sus hijos, el madrileño compartió un carrusel de momentos personales en Instagram, entre los que destacó una captura de pantalla de una videollamada con Cayo.

Acompañada del mensaje: «Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor», la imagen irradia una complicidad natural que confirma que, a pesar de la distancia física, el vínculo entre ambos atraviesa su mejor momento.

Stephanie Cayo, de 37 años, ya había expresado anteriormente su deseo de «cuidar muchísimo» esta historia de amor, optando por la discreción absoluta hasta ahora.

Este gesto de Sanz no solo marca el fin del secretismo, sino que integra a la peruana en el círculo íntimo y cotidiano del artista, quien parece haber encontrado la serenidad emocional tras un periodo de constantes rumores sobre su vida privada.