Lupillo Rivera y Taina Pimentel anuncian su compromiso matrimonial

El «Toro del Corrido» ha decidido colgar la soltería de manera definitiva. En una noticia que ha sacudido las plataformas digitales este inicio de abril, Lupillo Rivera confirmó su compromiso con la modelo dominicana Taina Pimentel, sellando así una historia de amor que, aunque breve en tiempo, ha demostrado ser profunda en intenciones.

La pareja eligió sus redes sociales para compartir el emotivo momento en el que el cantante entregó una impresionante sortija, símbolo de su próxima unión frente al altar.

La relación, que se hizo pública apenas a finales de 2025, avanzó a pasos agigantados bajo la mirada atenta de los seguidores del regional mexicano.

Pimentel, visiblemente conmovida, dedicó unas palabras que resumen el sentimiento de la pareja al afirmar que lo recibido no fue simplemente una joya, sino una auténtica promesa de vida compartida.

Las imágenes publicadas muestran a un Lupillo radiante y protector, confirmando lo que ya había deslizado en entrevistas previas: su firme deseo de volver a construir un hogar sólido.

Este paso llega en un momento de gran estabilidad para el integrante de la dinastía Rivera, quien parece haber encontrado en Taina el equilibrio emocional que tanto buscaba.

Aunque los detalles sobre la fecha y el lugar de la ceremonia se mantienen bajo reserva, la confirmación del compromiso marca el inicio de lo que seguramente será una de las bodas más mediáticas del 2026.