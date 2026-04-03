El terror regresa a HBO Max: La cuarta temporada de From ya tiene fecha de estreno

El misterio y la angustia que envuelven al pueblo sin salida más famoso de la televisión actual están a punto de volver. HBO Max ha confirmado que la esperada cuarta temporada de From, la producción de terror de MGM+ liderada por Harold Perrineau, aterrizará en su catálogo esta primavera para continuar desafiando las teorías de sus seguidores.

Desde su debut en 2022, la ficción ha cautivado a la audiencia con la historia de un pueblo en el centro de Estados Unidos que atrapa irremediablemente a todo aquel que cruza sus límites. Mientras los residentes intentan sostener una fachada de normalidad, la verdadera lucha comienza al caer la noche, cuando las aterradoras criaturas del bosque emergen para dar caza a quienes no logran resguardarse a tiempo.

Citas con el miedo: El 20 de abril arranca la nueva entrega

HBO Max ha revelado mediante un comunicado de prensa que los nuevos episodios estarán disponibles en su plataforma a partir del 20 de abril.

La sinopsis de esta cuarta etapa promete elevar la tensión al máximo, sugiriendo que las respuestas que buscan los protagonistas vendrán acompañadas de horrores aún mayores.

La trama se centrará en la identidad y los deseos del enigmático «Hombre de Amarillo», mientras Jade y Tabitha exploran revelaciones que podrían ser la llave definitiva para volver a casa.

Por su parte, el sheriff Boyd, interpretado por Perrineau, enfrentará el reto de mantener la cohesión del grupo mientras su propia mente y cuerpo comienzan a resquebrajarse bajo la presión del entorno.

El reparto principal, que incluye a figuras como Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey y Elizabeth Saunders, regresa para esta entrega que promete «abrir puertas que algunos habitantes desearán que hubieran permanecido cerradas».