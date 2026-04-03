¿Logística o negocio millonario? Nodal cancela concierto en Tampico entre rumores de una exclusiva nupcial

El pasado 2 de abril, los seguidores de Christian Nodal en Tampico recibieron un trago amargo tras la cancelación de su presentación en el Centro de Espectáculos. Aunque el comunicado oficial atribuyó la suspensión a «cuestiones de logística del artista», descartando fallas de la organización local, las verdaderas razones podrían ser mucho más lucrativas.

El periodista Javier Ceriani reveló que el movimiento responde a los preparativos de la boda religiosa del cantante con Ángela Aguilar, la cual se ha convertido en el objeto de deseo de las grandes cadenas televisivas.

Según Ceriani, la familia Aguilar estaría negociando la exclusiva de la ceremonia, programada para mayo próximo en el rancho «El Soyate» en Zacatecas, por una cifra que ronda los cinco millones de dólares.

El reporte indica que Pepe Aguilar estaría en pláticas con gigantes como Televisa, Univision y Telemundo, además de diversas revistas de alta gama, para comercializar cada detalle del evento, desde el ajuar hasta el banquete tradicional «bien mexicanote» que la pareja desea.

Mientras los asistentes al concierto en Tamaulipas tramitan sus reembolsos sin una nueva fecha a la vista, la expectativa por el enlace crece.

Esta boda religiosa llega para sellar una unión que ya pasó por lo espiritual en Roma y lo civil en Morelos durante 2024.

Pese al revuelo y los roces familiares que han llevado a los Nodal a distanciarse en redes sociales, los protagonistas guardan silencio sobre la supuesta venta de su privacidad, enfocándose en lo que promete ser el evento social del año en México.