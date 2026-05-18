Shakira es absuelta de fraude fiscal y recibirá una millonaria indemnización

Tras casi una década de escrutinio público y batallas legales, Shakira ha obtenido una victoria definitiva en los tribunales españoles. La Audiencia Nacional absolvió a la estrella de las acusaciones de evasión fiscal debido a que las autoridades no lograron demostrar que la cantante residió en España más de 183 días durante el año 2011, el mínimo legal requerido para obligarla a tributar en dicho país.

Como resultado del fallo, la colombiana de 49 años no solo recuperará la fianza de 64 millones de dólares que depositó en 2021, sino que recibirá una suma superior a los 70 millones de dólares para cubrir multas e intereses acumulados.

El desahogo de la barranquillera: «Nunca hubo fraude»

A través de un comunicado emitido a TMZ, la intérprete expresó el alivio de cerrar este doloroso capítulo que afectó tanto su salud como su entorno familiar:

“Tras más de ocho años de sufrir un brutal acoso público, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches de insomnio que, en última instancia, afectaron mi salud y el bienestar de mi familia, el Tribunal Superior Nacional finalmente ha aclarado la situación”.

Por su parte, su abogado José Luis Prada arremetió contra el proceso, señalando una evidente «falta de rigor en la gestión administrativa» durante la investigación que comenzó formalmente en 2018.

Una victoria con asterisco: Hacienda apelará

Pese al contundente fallo judicial, el bolsillo de Shakira tendrá que esperar. La agencia tributaria española ya anunció su intención de apelar la decisión ante el Tribunal Supremo, por lo que los fondos millonarios no le serán devueltos a la artista hasta que se emita una sentencia final e inapelable.

Cabe recordar que, en noviembre de 2023, la cantante de “Hips Don’t Lie” aceptó pagar una multa de 15 millones de dólares para cerrar otro proceso fiscal referente a los años 2012 y 2014. En una carta publicada en 2024, Shakira aclaró que dicho acuerdo no fue por culpa ni cobardía, sino una decisión netamente familiar para proteger la estabilidad emocional de sus hijos, Milan (13) y Sasha (11).

Polémica en el horizonte deportivo

El triunfo legal de la barranquillera coincide con su próximo gran hito profesional: su confirmación como una de las estrellas principales del espectáculo de medio tiempo del Mundial de la FIFA 2026, donde compartirá escenario con Madonna y la agrupación de K-pop BTS. Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de debate, ya que un sector de la afición futbolística ha criticado la iniciativa en redes sociales al considerarla un intento innecesario de «americanizar» el torneo continental.