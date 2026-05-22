‘A ella no la arrestaron’: Britney Spears revivió un trágico accidente de su madre durante su reciente arresto

La cantante sacó a la luz un oscuro secreto familiar…

El reciente arresto de Britney Spears por conducir bajo los efectos de sustancias ha tomado un tinte sumamente dramático tras la filtración de las grabaciones policiales. En el material, publicado por TMZ, se observa cómo la «Princesa del Pop», de 44 años, intentó justificar su falta ante los agentes sacando a la luz un oscuro y trágico secreto familiar: el accidente vial en el que su madre, Lynne Spears, atropelló mortalmente a un menor hace más de cinco décadas.

El tenso reclamo a las autoridades

Cuando un oficial del condado de Ventura le advirtió sobre el peligro extremo de conducir bajo la influencia del alcohol y medicamentos, la cantante interrumpió de manera tajante:

«Sí, señor, lo sé. Mi madre mató a un hombre en bicicleta, pero yo nunca había hecho eso… ¡Y a ella no le pasó nada! ¿Por qué no la arrestaron? ¿Cómo es que mi madre se salió con la suya?».

El reclamo de Britney hace referencia a un trágico suceso ocurrido en 1975 en Kentwood, Luisiana. En ese entonces, una joven Lynne Spears (hoy de 71 años) atropelló por accidente a Anthony Winters, un niño de 12 años, mientras conducía a toda velocidad bajo la lluvia para llevar a su hermano herido a un hospital. Las autoridades de la época determinaron que fue una fatalidad inevitable y nunca presentaron cargos en su contra, un hecho que, según las imágenes, parece seguir generando resentimiento en la cantante.

El reporte policial: Discursos incoherentes y mezcla de sustancias

Los informes oficiales obtenidos por Us Weekly detallan que el comportamiento de la intérprete de «Toxic» durante la detención del pasado 4 de marzo fue errático e incoherente. Britney admitió ante los oficiales haber consumido una mimosa combinada con medicamentos recetados como Prozac y Adderall.

Incluso, en un momento de la confrontación, la artista llegó a decirle a uno de los policías: “Probablemente podría beberme cuatro botellas de vino y cuidarte. Soy un ángel”.

El desenlace legal

Tras pasar una noche en prisión y someterse voluntariamente a un breve tratamiento de rehabilitación el mes pasado, el equipo legal de la cantante logró mitigar el impacto judicial.

El acuerdo: El pasado 4 de mayo, Spears se declaró culpable de un cargo menor por conducción temeraria , logrando que se desestimara la acusación formal por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI).

El pasado 4 de mayo, Spears se declaró culpable de un cargo menor por , logrando que se desestimara la acusación formal por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI). La condena: Fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional. Además, deberá completar un curso de concientización vial y asistir a terapias semanales con un psicólogo y sesiones quincenales con un psiquiatra.

Su abogado, Michael Goldstein, aseguró en un comunicado que Britney ha asumido la total responsabilidad de sus actos y está completamente enfocada en realizar un cambio positivo en su vida.