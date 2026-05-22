Gerard Piqué y Clara Chía celebran cuatro años de amor con una romántica escapada a Venecia

La pareja está más enamorada que nunca…

Mientras los reflectores mediáticos apuntaban a los triunfos de Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía Martí decidieron alejarse del ruido y refugiarse en los canales de Venecia. La pareja fue captada a principios de mayo disfrutando de unas vacaciones de lujo en Italia, marcando un hito importante: casi cuatro años desde que su relación se hizo pública.

Un itinerario exclusivo por la laguna veneciana

Según las imágenes difundidas por la revista Lecturas, el exfutbolista de 39 años y la relacionista pública se instalaron en un hotel de alta gama para después recorrer los puntos más icónicos de la ciudad:

Paseo por Burano: Disfrutaron de la famosa isla conocida por sus coloridas fachadas.

Disfrutaron de la famosa isla conocida por sus coloridas fachadas. Almuerzo de primer nivel: Cruzaron en taxi acuático hacia la isla de Giudecca para comer en la exclusiva terraza del restaurante Harry’s Dolce, con una panorámica privilegiada al Palacio Ducal.

Cruzaron en taxi acuático hacia la isla de Giudecca para comer en la exclusiva terraza del restaurante Harry’s Dolce, con una panorámica privilegiada al Palacio Ducal. Complicidad en el Gran Canal: Las fotografías captaron a una Clara Chía sonriente, encargada de fotografiar a Piqué durante un paseo en bote.

Los atuendos relajados y los gestos de cariño entre ambos han servido para desmentir de forma contundente los rumores de crisis que la prensa del corazón venía especulando en meses anteriores.

Cuatro años desafiando la tormenta mediática

El romance, que comenzó de manera discreta entre finales de 2021 y principios de 2022 en las oficinas de la empresa Kosmos, ha logrado consolidarse a pesar de nacer en medio de una de las separaciones más mediáticas de la historia del entretenimiento. Desde la famosa tiradera musical de Shakira en 2023 hasta el constante escrutinio en redes, la pareja ha optado por el silencio y el perfil bajo.

Hoy en día, la estabilidad es evidente; han recorrido destinos como Marruecos, Praga y Mónaco, al tiempo que Clara ha logrado construir una relación cordial con Milan y Sasha, los hijos del exdefensor del Barça.