¿Por qué mataron al hermano de Ruthi San?

Ya se investiga crimen de hermano de la influencer en Tuxpan, Veracruz…

El Gobierno de Veracruz confirmó que se mantienen abiertas las investigaciones por el asesinato de Habib Juárez Castellanos, 43 años, hermano de la reconocida creadora de contenido veracruzana Ruth Juárez Castellanos, conocida en el entorno digital como “Ruthi San”.

La influencer, quien es originaria del municipio de Tuxpan pero radica en Japón, reapareció en sus redes sociales tras una prolongada ausencia para confirmar la tragedia familiar. “Hace unas semanas falleció mi hermano y es por esa razón que yo me desaparecí de redes sociales (…) no quiero entrar en muchos detalles de lo acontecido porque hay muchas cosas que están en investigación”, expresó visiblemente afectada.

El ataque en Tuxpan

De acuerdo con los reportes policiales, el crimen ocurrió el pasado 25 de abril, cuando Habib Juárez, de 43 años, viajaba a bordo de un taxi sobre la carretera que conduce a la localidad de Juana Moza, en Tuxpan. En ese punto, sujetos armados lo interceptaron y lo asesinaron a balazos. Hasta la fecha, las autoridades no reportan personas detenidas por este homicidio.

Gobierno promete cero impunidad

Al ser cuestionado sobre el caso y las críticas de la influencer respecto a la crisis de seguridad que se vive en la entidad, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, externó su empatía con la situación:

“Cualquier ser humano que tiene un solo atentado así, pues ya es crisis, ¿no? (…) No podemos minimizar el dolor que tienen”, reconoció el funcionario.

Ahued Bardahuil enfatizó que la administración estatal está en total disposición de recibir y escuchar a la familia Juárez Castellanos. Asimismo, defendió la estrategia de seguridad local asegurando que la directriz de la gubernatura es clara: “Aquí no hay impunidad. Sufrimos con la delincuencia como todos los estados, pero la atacamos mejor que ninguno porque no tenemos el compromiso de estar tapando a ningún delincuente”.

Vinculan extorsiones a taxistas

El panorama en torno al asesinato de Habib Juárez Castellanos sigue bajo un estricto hermetismo judicial mientras surgen nuevas pistas sobre el contexto de violencia que azota a la región de Tuxpan y el resto del estado.

Golpe al «Grupo Sombra» en la región

En un hecho que coincide con las indagatorias de seguridad, las autoridades estatales desplegaron un fuerte operativo en la carretera Xalapa-Veracruz. La movilización policial dio como resultado la neutralización y captura de presuntos integrantes de la célula delictiva autodenominada “Cártel Mafia Veracruzana” o “Grupo Sombra”, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la zona norte de la entidad.

El gremio de taxistas, bajo fuego

Medios locales y regionales han encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad en la que opera el sector del transporte público en Veracruz. Los primeros reportes indican que el ataque contra Juárez Castellanos —quien se desplazaba en un taxi al momento de ser ejecutado— podría estar ligado a una ola de violencia sistémica contra este gremio.

Modus operandi: Choferes y concesionarios denuncian ser víctimas constantes de extorsiones y el cobro de «derecho de piso» para poder trabajar.

Choferes y concesionarios denuncian ser víctimas constantes de extorsiones y el cobro de «derecho de piso» para poder trabajar. Consecuencias: Aquellos conductores que se niegan a pagar las cuotas impuestas por los grupos criminales se enfrentan a represalias severas, que van desde agresiones físicas y secuestros hasta ataques armados directos.

Debido a la peligrosidad del caso y para no entorpecer los avances de la fiscalía, la creadora de contenido «Ruthi San» ha evitado compartir nuevos detalles en sus plataformas, mientras el gremio de transportistas exige mayores garantías de seguridad.