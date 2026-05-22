Addis Tuñón es nombrada tutora legal definitiva del hijo de Julián Figueroa

La conductora es tía de Imelda Tuñón…

El conflicto legal en torno al bienestar de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, ha dado un giro definitivo. Un juez penal designó a la periodista y conductora Addis Tuñón como la tutora legal definitiva del menor, concluyendo un proceso judicial que duró varias semanas y en el que participaron diversas personas cercanas a la familia.

Durante la transmisión del programa De Primera Mano, Tuñón mostró el documento legal que la acredita en el cargo y confirmó que aceptó la responsabilidad por el profundo lazo afectivo que la une al niño:

“Se abrió una terna donde comparecieron varias personas… El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, declaró la conductora.

Maribel Guardia queda fuera del proceso

La resolución judicial dejó fuera de la tutela a la abuela del menor, Maribel Guardia, así como a su esposo, Marco Chacón. Según se reveló en la emisión, ninguno de los dos se presentó a comparecer ante el juez antes de que se dictara el fallo, una ausencia que el periodista Gustavo Adolfo Infante interpretó como un aparente desinterés hacia el caso.

Cabe destacar que Addis Tuñón, periodista con más de 25 años de trayectoria, mantiene un vínculo muy estrecho con la madre del menor, Imelda Garza Tuñón, a quien considera su sobrina por elección tras haber coincidido laboralmente y compartir el apellido.

Primera medida: Remoción del albacea

La nueva tutora legal no tardó en ejercer sus facultades. En su primera acción oficial, Tuñón solicitó formalmente ante las autoridades la remoción de Marco Chacón como albacea del patrimonio de José Julián.

La periodista enfatizó que el menor posee bienes heredados de su padre, por lo que su prioridad inmediata será proteger dichos recursos para garantizar la estabilidad económica y el futuro del niño.

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

Tuñón pidió que el esposo de Maribel rinda cuentas completas tras la destitución de la artista como tutora de José Julián.

“No puedes irte sin dejar claro qué bienes había, cómo se administraron, qué se vendió, qué se conservó y qué se entrega. Esto es protocolario, ni siquiera es algo que yo exija, o la familia exija, porque de manera protocolaria, al haber una destitución, se tiene que hacer la rendición de cuentas y punto”, dijo la periodista en De primera mano.