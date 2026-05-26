Boda de Taylor Swift: Todo lo que se sabe sobre su próximo enlace con Travis Kelce

Taylor Swift ha convertido los preparativos de su próximo enlace veraniego con la estrella de la NFL Travis Kelce en el mayor «Easter egg» de su carrera. Aunque la pareja de multimillonarios planea casarse en solo unas semanas, los detalles sobre la fecha exacta, el lugar del evento y la lista definitiva de celebridades invitadas se mantienen bajo un estricto blindaje.

Los rumores apuntan a una posible celebración en Nueva York el próximo 3 de julio, una teoría alimentada por los recientes estilismos completamente blancos que la cantante ha lucido en sus salidas por Manhattan. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que todo podría ser una estrategia de distracción para despistar a los paparazzi y que la verdadera fecha sigue siendo un misterio.

Invitados en la cuerda floja: Dramas y reconciliaciones en el círculo de Swift

El diseño de la lista de invitados está reflejando las complejas dinámicas de las amistades en Hollywood, dejando algunas sorpresas y grandes ausencias:

Blake Lively en pausa: La relación entre ambas se enfrió tras el conflicto legal de la actriz con Justin Baldoni, donde el nombre de Swift terminó involucrado en los documentos judiciales. Aunque la demanda ya se resolvió y Lively está ansiosa por asistir, su invitación todavía pende de un hilo.

La relación entre ambas se enfrió tras el conflicto legal de la actriz con Justin Baldoni, donde el nombre de Swift terminó involucrado en los documentos judiciales. Aunque la demanda ya se resolvió y Lively está ansiosa por asistir, su invitación todavía pende de un hilo. Zoë Kravitz confirmada: A pesar de un reciente distanciamiento y del compromiso de Kravitz con Harry Styles —exnovio de la propia Taylor—, la actriz está definitivamente invitada, aunque la asistencia de Styles es poco probable debido a su gira.

A pesar de un reciente distanciamiento y del compromiso de Kravitz con Harry Styles —exnovio de la propia Taylor—, la actriz está definitivamente invitada, aunque la asistencia de Styles es poco probable debido a su gira. El distanciamiento con Miles Teller: El actor y su esposa, Keleigh Sperry, quienes solían ser íntimos de la cantante, podrían quedar fuera del evento tras los rumores de distanciamiento surgidos desde la pasada Super Bowl.

El actor y su esposa, Keleigh Sperry, quienes solían ser íntimos de la cantante, podrían quedar fuera del evento tras los rumores de distanciamiento surgidos desde la pasada Super Bowl. El «Team» incondicional: Amigas de toda la vida como Selena Gomez, Gigi Hadid, Cara Delevingne y las hermanas Haim tienen su lugar asegurado en el gran día.

El «Modelo Ed Sheeran»: Máxima privacidad en interiores

Para evitar el acoso de drones y helicópteros en propiedades costeras como su mansión de Rhode Island, el entorno de la pareja sugiere que la boda se realizará en un espacio cerrado, posiblemente en una mansión de la Edad de Oro en Nueva York.

La estrategia de seguridad está inspirada directamente en la boda secreta de Ed Sheeran en 2018. El objetivo es mantener un hermetismo absoluto durante la ceremonia y, posteriormente, gestionar la filtración controlada de un grupo muy reducido de fotografías seleccionadas, replicando la fórmula que utilizaron para anunciar su compromiso en Kansas City.

El reto del lado de la NFL

Mientras que el círculo íntimo de la cantante está más que acostumbrado a firmar acuerdos de confidencialidad y mantener secretos de Estado, el verdadero desafío logístico proviene del lado del novio.

Patrick y Brittany Mahomes lideran la comitiva confirmada de los Kansas City Chiefs. No obstante, los compromisos de Travis Kelce con su plantilla, el cuerpo técnico y sus respectivas parejas amenazan con disparar el número de asistentes, convirtiéndose en el punto más vulnerable para la filtración de detalles de este esperado evento.