El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula causa furor en las redes tras su noche en Acapulco

Bastó una sola noche de fiesta en el puerto de Acapulco para que el nombre de Miguel Gallego Arámbula se convirtiera en el tema más comentado de internet. El hijo mayor de Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula fue captado disfrutando de una salida nocturna con amigos, desatando una auténtica locura nostálgica entre los internautas.

Lo que verdaderamente encendió las plataformas digitales como TikTok y X no fue solo la fiesta, sino el impactante parecido físico del joven con su padre. Miles de usuarios señalaron que Miguel es el vivo retrato de Luis Miguel a finales de los años 80 y principios de los 90, recreando, casi de forma idéntica, la mítica época dorada del cantante.

Un viaje en el tiempo: Sonrisas y vibras ochenteras

En los fragmentos de video que inundaron la red, se puede ver al joven completamente relajado, sonriente y disfrutando del ambiente nocturno de la costa guerrerense. Para muchos fanáticos del intérprete de «La Incondicional», la escena fue un auténtico déjà vu:

Facciones heredadas: Comentarios como «Es idéntico a su papá de joven» y «Heredó la misma sonrisa» inundaron las publicaciones.

Comentarios como «Es idéntico a su papá de joven» y «Heredó la misma sonrisa» inundaron las publicaciones. El escenario perfecto: Que el avistamiento fuera precisamente en Acapulco —el lugar que durante décadas estuvo ligado al estilo de vida y al clímax de la carrera de Luis Miguel— añadió un toque de misticismo al momento.

El fin del blindaje mediático

Nacido el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California, Miguel Gallego Arámbula ha vivido prácticamente toda su vida bajo un estricto esquema de privacidad diseñado por su madre para protegerlo del acoso de la prensa. Sin embargo, este 2026 ha marcado un punto de inflexión.

Tras haber alcanzado la mayoría de edad, el joven ha comenzado a dejarse ver de manera más natural en espacios públicos. Hace apenas unas semanas, las cámaras de la prensa de espectáculos captaron sus primeras imágenes actuales en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero ha sido este escape a las discotecas de Acapulco lo que finalmente ha consolidado su debut ante el ojo público, demostrando que la genética de «El Sol» sigue más viva que nunca.