Reportan supuesta alta médica de Luis Miguel tras días de hermetismo: complicaciones cardíacas

El estado de salud de Luis Miguel vuelve a encender las alarmas del mundo del espectáculo. Tras trascender que el cantante habría pasado cerca de diez días internado por aparentes complicaciones cardíacas, nueva información sugiere que ya abandonó el centro médico, aunque todo se maneja bajo un estricto velo de misterio.

Según reportes de la periodista Gelena Solano para el programa El Gordo y La Flaca, ‘El Sol de México’ habría sido dado de alta del Hospital Mount Sinai en Nueva York. Sin embargo, debido al absoluto secretismo que rodea al artista, confirmar su paradero exacto ha sido una tarea sumamente compleja.

Identidades falsas y contradicciones en el hospital

El ingreso y la estancia del intérprete de «Hasta que me olvides» estuvieron marcados por una elaborada estrategia para evadir a la prensa. Trascendió que, para pasar desapercibido, el cantante se registró utilizando el apellido de su madre, Basteri. Al rastrear esta identidad, el personal del hospital ofreció respuestas contradictorias; mientras algunas fuentes aseguraron que ya había dejado las instalaciones, otras indicaron que simplemente lo habían trasladado de planta a una habitación VIP con seguridad reforzada.

Respecto al motivo de su hospitalización, las fuentes extraoficiales apuntan a un susto cardíaco del cual, afortunadamente, el cantante ya se encontraría notablemente recuperado tras haber estado delicado.

El desafío de la prensa: El hospital neoyorquino cuenta con múltiples accesos y salidas, lo que facilitó que el artista entrara y saliera sin ser captado por las cámaras, manteniendo intacto el legendario blindaje sobre su vida privada.

Hasta el momento, ni el equipo del cantante ni sus representantes oficiales han emitido declaraciones para confirmar o desmentir este episodio de salud