Melenie Carmona desmiente rumores de compromiso: ‘No hay planes de boda’

La joven aclaró los comentarios de su mamá Alicia Villarreal…

Melenie Carmona, hija de la reconocida cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, ha salido al paso de los rumores que la señalaban como próxima a casarse.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, la joven de 26 años aclaró que no está comprometida ni tiene planes inmediatos de boda, desmintiendo las declaraciones previas de su madre.

La controversia comenzó cuando Alicia Villarreal, en una entrevista para el programa El Minuto Que Cambió mi Destino: Sin Censura, mencionó que Melenie estaba en una relación seria y que «pronto tendría un marido».

Estas palabras generaron especulaciones en los medios y redes sociales, especialmente porque Melenie ha mantenido su vida personal lejos de los reflectores. Sin embargo, en una dinámica reciente en sus redes sociales, Melenie abordó el tema con claridad: «Agradezco el cariño y el interés, pero quiero aclarar que no estoy comprometida. Sí, tengo una relación estable y estoy feliz, pero la boda no está en mis planes por ahora. Prefiero enfocarme en mis proyectos personales y profesionales».

Arturo Carmona, padre de Melenie, también expresó su sorpresa ante los rumores en una entrevista con Sale el Sol, asegurando que no había sido informado de ningún compromiso. «Me enteré por la prensa, pero Melenie no me ha dicho nada al respecto. Creo que aún no es el momento», comentó el actor con una sonrisa, apoyando la postura de su hija.

Melenie, quien recientemente participó en el programa Juego de Voces junto a su madre, ha destacado por su discreción en el ámbito público. A pesar de las especulaciones, la joven ha enfatizado su deseo de mantener su vida privada en reserva y ha pedido respeto a sus seguidores y a los medios. «Amo compartir momentos con ustedes, pero hay cosas que prefiero guardar para mí. Gracias por entender», añadió en su publicación.