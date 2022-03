Actriz de ‘Orange is the New Black’ es madre de gemelos

Jackie Cruz dio la bienvenida a una parejita con su esposo Fernando García…

Jackie Cruz, protagonista de la extinta serie “Orange is the New Black”, de Netflix, es madre por primera vez.

La actriz de 35 años, que interpretó al personaje de Marisol “Flaca” Gonzales, y su esposo Fernando García, han dado la bienvenida a mellizos: un niño y una niña, el pasado miércoles 23 de marzo.

Ella confirmó a través de su cuenta de Instagram que los niños llegaron al mundo ‘sanos y hermosos’.

“Ser madre ha cambiado mi mundo. Mis bebés lo son todo para mí. Me he tomado mi tiempo para disfrutar cada momento. Me siento contenta, agotada, abrumada, agradecida, cansada, alegre, bendecida y afortunada, todo al mismo tiempo”, comentó.

Fernando también compartió una foto con los mellizos en sus asientos de auto en su propia página de Instagram. Él subtituló la publicación diciendo: “Un hombre nunca entenderá realmente el significado de la vida hasta que tenga una familia propia. Dios es grande”.