Exsuegra de Inés Gómez Mont le pide a AMLO que la encierre

Tita Bravo quiere que su exnuera responda en prisión, por sus delitos…

Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont, pide al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detener a la conductora.

La mujer descartó saber el paradero de la conductora y sus nietos, pese a las noticias de que ya se había entregado a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con el diario El Universal, Bravo hizo un llamado al presidente para que detengan a la conductora de televisión, así como lo hicieron con Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, porque ellos ‘saben dónde está’.

“No sabemos absolutamente nada, ya ahora menos, antes medio que sí… Puede ser que esté en México”, señala.

“[Como abuela] Yo le digo al señor Presidente que por favor, que así como agarraron al “Bronco”, pero con erre de rapidito, pues también con erre de rapidito que se ponga la pila; ya saben dónde están”, dijo Tita Bravo, agregando que lo que más quiere es ver a sus nietos.

“Yo no sé si se va a entregar, si va a dar la cara o se va a seguir escondiendo… Muy mal por la señora, porque supuestamente viene de una familia de abogados, no hacen lo que tenga que dictar la ley, y no dejan que mi hijo vea a sus propios hijos”, añadió.