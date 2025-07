Salma Hayek priorizó un plan familiar y se ausentó de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Su esposo sí fue al evento del año en Italia…

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, considerada el evento social del año, reunió a una exclusiva lista de celebridades y magnates, pero la ausencia de Salma Hayek, una habitual en eventos de esta magnitud, no pasó desapercibida.

Mientras su esposo, el empresario François-Henri Pinault, asistió en solitario, luciendo un elegante esmoquin negro, la actriz mexicana optó por un plan más personal y familiar en el Reino Unido.

Según fuentes cercanas,la actriz de 58 años, decidió no acompañar a Pinault, presidente del grupo de lujo Kering, para disfrutar del icónico Festival de Glastonbury en Somerset, Inglaterra, junto a su hija de 17 años, Valentina Paloma.

Hayek estuvo acompañada de amigas como Anya Taylor-Joy, Cara Delevingne, Stella McCartney y Chelsea Handler, además de artistas como Alanis Morissette.

La decisión de Hayek de priorizar el tiempo con su hija llega poco después de otro evento familiar significativo: la graduación de preparatoria de su hijastro, Augustin James Evangelista, hijo de Pinault y la supermodelo Linda Evangelista. Este compromiso, sumado a su asistencia a Glastonbury, refleja la importancia que la actriz da a los momentos familiares, incluso frente a un evento tan mediático como la boda de Bezos y Sánchez.

Aunque su ausencia generó especulaciones, no hay indicios de tensiones con los novios. De hecho, Lauren Sánchez ha expresado públicamente su admiración por las iniciativas filantrópicas de Hayek, lo que sugiere una relación cordial entre ambas. Mientras tanto, Pinault, cuya presencia en la boda era esperada por su posición en el círculo empresarial, representó a la familia en la celebración de tres días en la isla de San Giorgio Maggiore.

Salma no fue la única ausencia notable. Eva Longoria, amiga cercana de Sánchez, también se perdió el evento debido a compromisos de grabación de su serie Eva Longoria: Searching for Spain en Marbella, mientras que Katy Perry, quien compartió un viaje espacial con Sánchez en Blue Origin, estuvo ocupada con su gira The Lifetimes Tour.