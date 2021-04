Alejandra Guzmán sale a defender a su padre de las acusaciones de su hija

La cantante aseguró que ella pone las “manos en el fuego por su padre”. “Es un gran ejemplo para mí, es un gran hombre”.

Alejandra Guzmán ha roto el silencio luego de las declaraciones que hizo su hija, Frida Sofía, en donde acusó a Enrique Guzmán de haberle hecho tocamientos inapropiados en su infancia.

La cantante aseguró que ella pone las “manos en el fuego por su padre”. “Es un gran ejemplo para mí, es un gran hombre”, añade.

A través de las redes sociales, Alejandra invitó a su hija a buscar ayuda profesional y pidió a los medios de comunicación respeto ante este problema familiar.

En entrevista que Frida diera a Gustavo Adolfo Infante la semana pasada, reveló cómo fue víctima de abuso por parte del cantante: “Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas. Me manoseó, lo odio, fue desde los 5 años”, dijo visiblemente conmocionada.

El cantante de 78 años acudió al programa Ventaneando a defenderse, y dijo a Pati Chapoy: “En mi vida, en mi vida he tocado ni el pelo a esa niña, no la he tocado nunca en mi vida, ni de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en el cachete. No he podido más que verle su cara, verla crecer es lo único. Nunca la tuve sola en ningún lado, no pude haberla tocado indebidamente. No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer”.

Alejandra Guzmán también lanzó un comunicado a través de su agencia de relaciones públicas, que dice:

“Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía Guzmán en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin la intención de exponerlo en los medios“.

“Las declaraciones de Enrique y Luis Enrique Guzmán realizadas ayer en el programa ‘Ventaneando’ serán las únicas declaraciones mediáticas de la familia sobre este asunto. No queremos participar en esta ola de chismes que se deben a que ‘periodistas preocupados’ se aprovechan de la lamentable situación de Frida. La familia está explorando la posibilidad de emprender acciones legales en contra de las personas y/o los medios que hagan o hayan hecho divulgaciones infundadas y difamatorias en relación con este asunto. No habrá más declaraciones“.