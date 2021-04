Netflix transmitirá Spider-Man y Bullet Train casi al mismo tiempo que el estreno en cines

El gigante de streaming ha firmado un acuerdo con Sony Pictures Entertainment que va del 2022 al 2026.

Netflix ha firmado un acuerdo de varios años para los derechos de transmisión de las películas de Sony Pictures Entertainment.

El acuerdo es comenzar con la lista de películas de Sony Pictures en 2022, menciona el informe.

El acuerdo reemplaza el pacto que tenía Sony con Stars, plataforma de Lionsgate que tuvo las películas de Sony durante una década.

El contrato con Netflix iniciará en 2022 y finalizará en 2026.

Entre los proyectos que se podrán disfrutar en la plataforma están:

Morbius Uncharted Where the Crawdads Sing Bullet Train Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Otros proyectos muy esperados también son “Venom 2”, “Spider-Man: No Way Home”, “Jumanji” y “Bad Boys”, también estarán incluidas.