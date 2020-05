Alejandro Fernández se refugia a la orilla del mar durante la cuarentena

Aunque no ha revelado donde se encuentra, se dice que el cantante está en su casa de playa en Punta de Mita.

Alejandro Fernández y su familia están pasando esta cuarentena en un refugio alejado de la civilización, según ha revelado su hija Camila.

La joven cantante a través de entrevistas que ha concedido a través de videollamadas, ha dicho que ese refugio fue construido por su papá por si algún día ‘se acabara el mundo’, y es ahora con la pandemia del covid-19, cuando el Potrillo quiso proteger a su familia de los contagios, y pasar unas semanas todos juntos en ese paradisíaco lugar, el cual está construido en medio de la ‘nada’.

Camila explicó que no hay referencias de algo para indicar en qué región se encontraban, pues no existe lugar habitado cerca de ahí, y que por indicaciones de su padre no pueden decir cómo llegar a ese solitario lugar, construido precisamente para alejarse de todo y desconectarse de la civilización.

Alejandro ha compartido algunas fotografías en las que se puede apreciar los bellos paisajes que disfruta en estos días de aislamiento, que ahora se sabe está en compañía de sus tres hijos mayores. Lo que no se sabe si los dos hijos pequeños que procreó con Ximena Díaz, también se encuentran con él.