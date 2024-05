Eduin Caz pide a ladrones que vendan a él lo que se han llevado

El cantante usó las redes sociales para pedir ayuda a las autoridades…

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reveló en sus historias de Instagram cómo fue el robo que sufrió en Estados Unidos y pidió ayuda a las autoridades.

“El día de ayer saliendo del evento, tres camionetas me robaron mis maletas con mis joyas y todo. Maldita delincuencia, ni modo. Este mensaje es para todas las autoridades de San Antonio, Texas, que ojalá me ayuden, tengo videos, cuáles fueron los carros, tengo muchas pruebas y espero ahora sí hagan algo porque fue un dineral lo que se me robó”, dijo.

Él señaló que afortunadamente ni él ni sus familiares cercanos se encontraban presentes:

«Lo único bueno es que yo no estaba en la camioneta, ni mi mamá ni mi tía, que era lo que más me preocupaba”, afirmó.

¿Qué le robaron a Eduin Caz?

En sus historias de Instagram, él aclaró que no le robaron la cadena gruesa que ha mostrado en sus videos y redes sociales: “Familia, la cadena gruesa, esa no me la robaron. Esa se salvó. Que si se la hubieran llevado doy con ellos porque esa tiene GPS, hijos de su p*ta madre”, dijo.

Señaló que le robaron dos relojes, uno de ellos un Hublot Spirit Of Big Bang Sapphire Rainbow Edición Limitada, que solo se fabricaron 50 en todo el mundo.

El otro es un Richard Mille RM010 Esqueleto de Oro Rosa. Pidió el cantante a los ladrones que se los vendan a él porque tienen un valor sentimental y no tanto por el valor monetario.