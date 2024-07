Luis Miguel: Rumores de una Hija No Reconocida Causan Revuelo

Una nueva polémica ha surgido en torno a su vida privada…

Mientras Luis Miguel se encuentra en medio de una gira por España, una nueva polémica ha surgido en torno a su vida privada. Diversos medios de comunicación han reportado la existencia de un supuesto cuarto hijo del cantante, una joven venezolana llamada Milagros Pabón, a quien él se negaría a reconocer.

Las especulaciones sobre el parentesco entre ambos se intensificaron debido a un notable parecido físico entre Milagros y Luis Miguel. Sin embargo, ante el revuelo generado, la joven decidió romper el silencio y aclarar la situación a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Pabón, de 25 años, publicó historias expresando su sorpresa ante la cantidad de información que circula en internet vinculándola con el cantante. «Sin palabras», escribió en una de ellas.

En otra publicación, la joven fue más contundente y negó rotundamente cualquier lazo familiar con el artista:

«No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia», afirmó, desmintiendo las especulaciones y rumores que han surgido en torno a ella y su supuesto parentesco.

¿Cómo Surgieron los Rumores?

La oleada de especulaciones sobre la hija no reconocida de Luis Miguel comenzó con la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic. A través de sus redes sociales, Martínez aseguró haber recibido información de una fuente cercana a Pabón que indicaba que ella era hija del cantante.

Reacciones y Posibles Motivos

La historia ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su creencia en la posible paternidad de Luis Miguel, basándose en el parecido físico entre ambos y en el historial del cantante, quien ha tenido una relación distante con algunos de sus hijos reconocidos.

Cabe recordar que Luis Miguel solo reconoció a su primogénita, Michelle Salas, cuando ella alcanzó la mayoría de edad. Además, no ha tenido contacto con sus dos hijos menores, producto de su relación con Aracely Arámbula, por más de una década.

Situación Actual

A pesar de las fuertes especulaciones y el revuelo generado, Milagros Pabón ha sido enfática en negar cualquier vínculo familiar con Luis Miguel. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales aún mantienen la duda sobre la veracidad de su afirmación.

Por el momento, Luis Miguel no ha emitido ninguna declaración al respecto y continúa con su gira por España. La incógnita sobre la posible hija no reconocida del cantante sigue en el aire, a la espera de nuevas pruebas o pronunciamientos que puedan aclarar la situación de manera definitiva.