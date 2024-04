Alfredo Adame sigue en pleito con su familia

El actor y conductor de televisión no fue invitado a la boda de su hijo…

Alfredo Adame continúa en conflicto con sus hijos, reveló que no ha sido invitado a la boda de su hijo Alejandro, y que además ya los ha desheredado.

El actor estuvo como invitado en el programa ‘Todo para la mujer’, conducido por Maxine Woodside, y en él confirma que ha roto completamente relaciones con sus hijos, y critica las declaraciones que recientemente hiciera el menor de ellos, llamado Sebastián, quien comentó que lo que se vio de su papá en La Casa de los Famosos es solo una muestra de lo que significa vivir con Adame: “Vieron una versión muy reducida, pero algo cierta de cómo es vivir con Alfredo Adame”, comentó el joven.

El actor tachó esas declaraciones como ‘estúpidas’, y como su hijo es homosexual dijo no ser homofóbico, sino ‘estupifóbico’.

Además confirma que no tiene ni quiere comunicación con sus hijos: “No hay manera…yo no los quiero volver a ver en mi vida. Me dice (Sebastián) que no me van a invitar a la boda de Alejandro, pues bueno, me ahorran el trabajo de tirar la invitación a la basura”.

Alfredo Adame se refiere a sus hijos con el apellido Banquells, pues los ha desconocido como hijos:

“Yo decidí despegarme porque me estaban haciendo daño, me estaban robando, insultando, deshonrando, mintiendo, engañando. Mi única heredera es mi hija Vanessa y mis dos nietos”.