Altair Jarabo presenta a su prometido en las redes sociales

La actriz sorprendió a todos sus seguidores al presentar a su futuro esposo, Frèdèric García.

Altair Jarabo sorprendió a todos sus seguidores al presentar a su futuro esposo en redes sociales.

La actriz, quien recientemente participó en la telenovela “Vencer el Desamor”, anunció su compromiso con el empresario Frèdèric García.

Jarabo, de 34 años, compartió un conmovedor mensaje dedicado a su pareja, de 53, quien tal parece la hace muy feliz.

“Frèdèric García y yo estamos comprometidos… ¡Me caso con este hombre maravilloso! Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, por que lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe por que se lo digo todos los días, Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Frédéric García es director de TransparentBusiness en México, una plataforma de gestión de trabajo remoto que permite a las empresas tener una “mayor productividad” al transparentar las actividades de sus empleados vía remota.