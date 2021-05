Enrique Guzmán “llora” a diario después de acusaciones de Frida Sofía

El cantante de 78 años llora en la intimidad de la casa ante las acusaciones que hizo su nieta en su contra.

Enrique Guzmán confesó que no la está pasando nada bien luego de que su nieta Frida Sofía revelara que el cantante la abusó sexualmente cuando era una niña.

Lo bueno es que “tengo una señora que es mi apoyo total, me escucha llorar y… se aguanta”, dijo la estrella de 78 años.

El intérprete de “Gotas de lluvia” dijo en entrevista para el programa Hoy que no le gusta que sus seguidores lo vean mal.

“Esta parte mía, no quiero que la vea el público, no es para ellos, es para mí nada más”, expresó.

Anteriormente, Guzmán dijo respecto a las acusaciones de su nieta:

“De la mayor de mis nietas, ella tiene ahorita 29 años, no sé si está bien, si está mal, si está sola, no sé qué le pasa, y quisiera de alguna manera ir a decirle ‘aquí estamos’, pero no es fácil, y uno vuelve ante las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible, ¡no sé pa’ donde volver!, ¡no sé cómo levantar la cabeza!”, confesó.