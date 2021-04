Enrique Guzmán no puede trabajar por culpa de Frida Sofía

El cantante señala que tras las acusaciones que ha hecho su nieta, ha tenido que cancelar todos sus proyectos.

Enrique Guzmán confesó que luego de que su nieta Frida Sofía lo señalara públicamente por abusar sexualmente de ella cuando era una niña, ha tenido que cancelar todos sus proyectos profesionales.

“No sé cómo voy a hacer, cómo vivir… ¡estoy en la mera orilla!… No sé si es otra persona, o no sé si alguien le está lavando el cerebro, eso no sé, puede ser, pero no tengo esa intimidad como para averiguar, ni siquiera cómo defenderla, porque yo no quiero más que defenderla, y así no puedo”, dijo el músico de 78 años, especulando que hay una persona “asesorando mal” a su nieta.

El cantante habló de la terapia psicológica que pueda estar recibiendo Frida Sofía.

“No sé si está pasando por una terapia, o si la tuvo, o no lo tuvo, o si la controlaron o no la controlaron, o qué tipo de medicinas está tomando, habrá que averiguar ¿qué pasa?, ¿dónde está su momento?, no lo sé”, agregó.

Guzmán señaló que el motivo de la demanda que inició contra su nieta por volencia intradfamiliar, es para salvar su carrera.

“Yo tengo una carrera, y las mentiras que ha dicho de mí me lastiman personal y profesionalmente. Quiero dejar sentado que es una violencia familiar, por lo menos así estamos planeándolo hacerlo, mi familiar tiene una violencia conmigo o yo con ella, no sé, voy a averiguar quién con quién”.