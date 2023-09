Andrea Legarreta arremete contra programa por difundir rumores falsos

La conductora explotó contra los chismes sobre su ex y Mónica Noguera…

La conductora de «Hoy», Andrea Legarreta, se lanzó contra el programa «Chisme No Like» por difundir rumores sobre su separación de Erik Rubín. Los conductores del programa, Javier Ceriani y Elisa Beristain, aseguraron que la razón de la separación fue una supuesta infidelidad de Rubín con la presentadora Mónica Noguera.

Legarreta calificó a Ceriani y Beristain como «escoria» y «mentirosos». Dijo que las acusaciones eran «inhumanas» y que estaban dañando la reputación de Noguera.

«No me causa risa, a mí me causa indignación como mujer», dijo Legarreta. «Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un lugar que no corresponde».

Noguera, por su parte, negó las acusaciones. Dijo que es amiga de Rubín y su familia, pero que no tiene una relación romántica con él.

Legarreta y Rubín anunciaron su separación en mayo. Ambos han dicho que la puerta para una reconciliación está abierta.