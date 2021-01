Anne Hathaway dice que ataques de trolls “la fortalecen”

A la actriz no le afectan los ataques de los cibernautas, sino que la ayudan a fortalecerse.

Anne Hathaway confiesa que a ella no le afectan los ataques de los cibernautas, que por el contrario, la ayudan a fortalecerse y sacar lo mejor de sí misma.

La actriz narró su experiencia después de haber sido blanco de ataques de trolls hace algunos años: “Hubo una ocasión en la que casi todo internet se lanzó contra mí y me odiaba, y en la que yo magnificaba todo. Pero tengo que decir que esas experiencias me vinieron muy bien a nivel personal. Puedes salir muy reforzada de esas situaciones, empoderada incluso”.

Anne Hathaway aconseja a quienes se sienten mal por las críticas en redes que no se enganchen con las palabras que les dirigen desconocidos: “Diría a quienes atraviesan algo parecido, que no le tengan miedo a esa mier$%, que se dejen llevar y así acabarán lidiando con ella”, declaró al diario The Sun.

La ex estrella de Disney agradeció a su esposo Adam Shulman por ser la mejor compañía durante los meses de confinamiento, pues dijo que a veces le ganaba el estrés con el encierro y sus dos pequeños hijos en casa.