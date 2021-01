Naomi Campbell ha dejado el vicio del cigarrillo

La modelo está orgullosa que ya se puede todo mundo referirse a ella como ‘ex-fumadora’.

Naomi Campbell dice orgullosa que ya se puede todo mundo referirse a ella como ‘ex-fumadora’, y así iniciar una vida más saludable este incierto año 2021.

“En realidad lo dejé (el cigarro) en Nochevieja. Ahora nado en el océano una o dos horas todas las tardes y luego me siento a la orilla a descansar, me está ayudando mucho a limpiar los pulmones, ya que se necesitan 21 días para eliminar la nicotina que tienes ahí dentro”, dijo la famosa Top-model británica al diario The Sun.

Naomi dice sentirse muy feliz de haber cumplido 50 años, y quiere vivir de ahora en adelante, de la manera más sana y saludable posible, y se ha convertido en vegetariana. “Me encanta haber cumplido 50, me siento bendecida y afortunada de estar aquí, viviendo y respirando. Nadie es perfecto, pero hay que convertirse en la mejor versión de uno mismo”.

La modelo reflexionó sobre la difícil etapa que vive toda la humanidad con la pandemia: “Espero que de esta época salgamos todos más bondadosos y compasivos, más fuertes. En ese sentido soy optimista”.