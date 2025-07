Fallece Sophia Hutchins, amiga y mánager de Caitlyn Jenner, a los 29 años en un trágico accidente

El papá de Kylie e Kendall Jenner está muy conmocionado…

Sophia Hutchins, reconocida empresaria, amiga y mánager de Caitlyn Jenner, murió trágicamente a los 29 años el pasado 2 de julio en un accidente de cuatrimoto cerca de la residencia de Jenner en Malibú, según confirmaron fuentes policiales y familiares a TMZ.

Hutchins, nacida el 1 de abril de 1996 en Bellevue, Washington, conducía un vehículo todoterreno en una carretera residencial cuando colisionó con el parachoques trasero de un automóvil en movimiento. El impacto provocó que el vehículo saliera de la vía y cayera 106 metros por un barranco.

Los servicios de emergencia la declararon muerta en el lugar.

Los dos ocupantes del automóvil no sufrieron heridas, y no está claro si Jenner, de 75 años, presenció el accidente o estaba en casa en ese momento.

Sophia, también una mujer transgénero, conoció a Jenner en 2015 tras la transición pública de esta última y se convirtió en una figura clave en su vida, actuando como su mánager y directora ejecutiva de la Fundación Caitlyn Jenner, dedicada a promover la igualdad para la comunidad LGBTQ+. Además, fundó LUMASOL, una empresa de tecnología en salud que produce un aerosol de protector solar. Su aparición en el reality I Am Cait y su activa presencia en redes sociales la convirtieron en una figura influyente.

Caitlyn Jenner, quien aún no ha emitido un comunicado oficial, había descrito a Hutchins como “mi mejor amiga, familia y confidente” en una entrevista con The New York Times.