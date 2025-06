Lupita D’Alessio se disculpa con Bobo Producciones

La cantante confirma su concierto en Xalapa tras malentendido…

Lupita D’Alessio mostró ayer su frustración con Bobo Producciones por la falta de detalles sobre su concierto del 28 de junio en Xalapa, Veracruz, y amenazó con no asistir y romper lazos con los dueños, Ari y Jack.

Muy molesta, la Leona Dormida informó a sus fans veracruzanos que era posible que no pudiera presentarse, debido a que sus representantes no le daba razón de los detalles del evento.

«Por faltas de respeto, de parte de Bobo Producciones, por no tener informes, por no tener transporte, no tener todos los datos, la logísitica, la comunicación (está) cerrada completamente, hay posibilidades de que no vaya, no sé…», indicó.

Sin embargo, horas después, ella se retractó, admitiendo que habló desde el enojo debido a una incomunicación, no a faltas de respeto.

Confirmó su presentación, pidió disculpas al equipo de Bobo y reconoció haber actuado con inmadurez.

«Estuve mal ayer, yo estaba muy muy enojada y, no es que me justifique, pero no está bien lo que hice; era falta de comunicación y eso creo que no es una falta de respeto, hablé desde el enojo, desde la desesperación», señaló.