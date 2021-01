Antes de salir con Kourtney, Travis Baker estuvo enamorado de Kim Kardashian

El músico admite que siempre e gustó Kim, que fue como su “amor platónico” en el pasado.

Kourtney Kardashian está oficialmente en una relación con Travis Barker después de separarse de Scott Disick.

Sin embargo, antes de que las cosas se calentaran entre los dos, Barker estaba enamorado de la hermana de Kourtney, Kim Kardashian.

Barker le había dicho anteriormente a Us Weekly en 2015: “¿Cómo no poder mirar a Kim? Eso sí, disfruté pasar el rato con Paris [Hilton], pero me encantan las chicas con curvas … Kim era una maravilla. De ninguna manera fui irrespetuoso con Paris, ¡pero no pude apartar los ojos de Kim! “

Sin embargo, la relación de Barker con el magnate del maquillaje fue estrictamente platónica.

“Estaba enamorado de ella, y coqueteábamos, pero nunca pasaba nada… Salíamos a comer, simplemente pasábamos el rato”, explicó el músico. “Ella fue tan amable y educada, me sentí como un perfecto caballero a su lado. ¡Fue un viaje! “