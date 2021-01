Megan Fox y Machine Gun Kelly podrían haberse comprometido

Una gran joya en el dedo anular de la actriz ha despertado rumores de que la pareja ya planea dar el gran paso.

La actriz Megan Fox ha provocado especulaciones de que se casará con Machine Gun Kelly después de lucir una enorme piedra preciosa en su dedo anular izquierdo.

La pareja fue fotografiada en la ciudad de Nueva York el jueves antes de la aparición del rapero rockero en el programa de comedia estadounidense Saturday Night Live este fin de semana, cuando Megan mostró lo que parecía ser un anillo de compromiso.

La estrella ha estado saliendo con Kelly desde el comienzo del verano pasado, luego de que su matrimonio con el actor Brian Austin Green terminara, y los nuevos amantes, que se conocieron en el set de la película Midnight in the Switchgrass, no han tenido reparos en hacer alarde de su relación en línea y en la prensa.

En una entrevista de la revista Nylon en noviembre, Megan habló sobre su primer encuentro: “Lo miré a los ojos y sentí el espíritu más prístino, más gentil y más puro. Mi corazón se rompió de inmediato”.

Y Kelly, quien tiene una hija de 12 años de una relación anterior, afirmó que enamorarse de Megan fue la primera vez que experimentó el amor real.

“No sabía qué era el amor hasta que ella y yo hicimos contacto visual. Fue entonces cuando pensé, ‘Guau’ ”, le dijo el músico / actor al radialista estadounidense Howard Stern.

Los representantes de la pareja aún tienen que comentar sobre los rumores de compromiso, pero si la noticia es cierta, los dos tendrán que esperar antes de intercambiar votos, ya que Megan todavía está legalmente casada con su ex.

