Bárbara López y Ximena Romo emocionadas por empezar a grabar ‘Señorita 89’

Se iniciaron las grabaciones de ‘Señorita 89’ serie de la plataforma de streaming Pantaya, y las actrices Bárbara López y Ximena Romo expresaron su emoción por participar en esta historia.

La serie está basada en todo lo que rodea a los certámenes de belleza en México, durante la década de los 80’s. Bárbara López quien interpreta a ‘Miss Guerrero’ comentó: “Cuando me dijeron que iba a quedarme en este proyecto me sentí muy suertuda. Luego me sucedió un accidente, y casi pensé que no iba a poder seguir dentro, pero luché y lo logramos. Es un honor estar en un equipo como este, un elenco que en mis sueños yo lo hubiera construido tal cual como está. Estoy muy emocionada de poder aprender de todos mis compañeros”, declaró la actriz, agregando que su personaje es una mujer muy fuerte y que representa todo un reto interpretarlo.

Ximena Romo también habló acerca de su participación en esta serie: “Creo que es necesario empezar a cuestionarnos acerca de qué historias estamos contando sobre las mujeres. Me encanta la pasión que está detrás de este proyecto, el compromiso y la resposabilidad”. De su personaje ‘Helena’, la actriz comentó: “Es un personaje que viene con una visión externa de lo que es el mundo de la belleza”.

En el elenco también participan Natasha Dupeyrón, Edwarda Gurrola, Ilse Salas, entre otros destacados actores.