Mesera no reconoce a Adam Sandler y no le da acceso a restaurante

Se hace viral un video en el que una mesera no reconoció al actor Adam Sandler, le informa que no hay lugar y que tendrá que esperar al menos 30 minutos.

Dayanna Rodas trabaja como mesera en un IHOP, y quiso compartir en TikTok su experiencia cuando al no reconocer al famoso actor, le dijo que no había lugar por lo que tenía que esperar por lo menos 30 minutos. Gracias a las cámaras de vigilancia del restaurante, se percató de que uno de los clientes a quienes dijo que tenía que esperar fue Adam Sandler, quien al no conseguir lugar para comer, decidió retirarse.

El actor por su parte, no dejó pasar el singular incidente y a través de Twitter publicó este mensaje: “Para que quede claro, solo me fui de IHOP porque la amable mujer me dijo que en la promoción ‘todo lo que puedas comer’ no incluía las malteadas”.

Los seguidores de Sandler lo felicitaron por no utilizar su fama para obtener beneficios en el restaurante, y comportarse como un ciudadano cualquiera.